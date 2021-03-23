Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

23.03.2021 13:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 azalışla 1.368,32 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 azalışla 1.368,32 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,93 puan değer kaybetti.

Dün 1.379,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 74,37 puan ve yüzde 5,39 kayıpla 1.304,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.256,32, en yüksek ise 1.382,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,43 ve hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si yükseldi, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Akbank, Ford Otosan, Ereğli Demir Çelik, Petkim oldu.

Altının onsu 1.741,5 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,56, bileşik getirisi yüzde 19,42 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3780 ve dolar/yen paritesi 108,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8350 liradan, avro 9,3250 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.741,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3 azalışla 62,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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