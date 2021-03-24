Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

24.03.2021 13:15
Piyasalarda gün ortası, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 artışla 1.401,67 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 artışla 1.401,67 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,25 puan değer kazandı.

Dün 1.377,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,05 puan azalarak 1.377,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.371,72, en yüksek ise 1.405,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,15, sanayi endeksi yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 2,71 ve teknoloji endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'su yükseldi, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Sasa Polyester, Petkim, Akbank, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.733,9 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,11, bileşik getirisi yüzde 20,02 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1830, sterlin/dolar paritesi 1,3720 ve dolar/yen paritesi 108,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9510 liradan, avro 9,4270 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.733,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,1 artışla 62,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü sanatçı Cem Adrian, babası son yolculuğuna uğurlandı Ünlü sanatçı Cem Adrian, babası son yolculuğuna uğurlandı Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır "Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi
İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir         
14:16
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı         
13:58
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın         
12:35
Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi         
11:54
Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir         
11:46
Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu         
10:50
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor         
09:40
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 14:30:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei