Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 azalışla 1.407,70 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,85 puan değer kaybetti.

Dün 1.416,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.413,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.403,65, en yüksek ise 1.414,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükseldi, 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Jantsa, Kardemir (D), Garanti BBVA ve Koza Altın oldu.

Altının onsu 1.747 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3710 ve dolar/yen paritesi 109,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1420 liradan, avro 9,6860 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.747 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 düşüşle 62,8 dolardan işlem görüyor.