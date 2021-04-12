Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 azalışla 1.388,11 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,14 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.393,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,07 azalışla 1.392,25 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.374,67, en yüksek ise 1.398,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,71 ve teknoloji endeksi yüzde 1,06 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,28 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükseldi, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Halkbank, Garanti BBVA, Fenerbahçe Futbol AŞ ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.741 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1905, sterlin/dolar paritesi 1,3740 ve dolar/yen paritesi 109,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1630 liradan, avro 9,7210 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.741 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 yükselişle 63,2 dolardan işlem görüyor.