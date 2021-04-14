Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 artışla 1.402,15 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,78 puan değer kazandı.

Dün 1.378,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 değer kazanarak 1.389,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.380,71, en yüksek ise 1.405,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,43, sanayi endeksi yüzde 1,61, teknoloji endeksi yüzde 1,02 ve hizmetler endeksi yüzde 2,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Kardemir Demir Çelik D Grubu ve Doğan Holding oldu.

Altının onsu 1.743 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1960, sterlin/dolar paritesi 1,3770 ve dolar/yen paritesi 109,01 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,0625 liradan, avro 9,6410 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.743 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,2 yükselişle 64,5 dolardan işlem görüyor.