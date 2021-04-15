Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

15.04.2021 13:17
Piyasalarda gün ortası, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 artışla 1.416,70 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 artışla 1.416,70 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,51 puan değer kazandı.

Dün 1.409,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,24 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.412,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.407,23, en yüksek ise 1.418,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 32'si yükseldi, 65'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.747,1 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1970, sterlin/dolar paritesi 1,3790 ve dolar/yen paritesi 108,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,0330 liradan, avro 9,6200 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 1.747,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 65,9 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı Eski Başbakan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı Sınırda insanlık dramı! 20 düzensiz göçmen TIR'ın gizli bölmesinden çıktı Sınırda insanlık dramı! 20 düzensiz göçmen TIR'ın gizli bölmesinden çıktı Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor

Son Dakika Haberleri
14:50 Neymar da eski Fenerbahçeli Max Kruse'ye özendi: Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum
14:17 Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!
14:13 Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı
14:09 Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu
14:04 Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi
13:59 Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı
13:53 Sahte hocaya 'terör örgütü propagandası' yapmaktan 10 ay hapis cezası
13:48 Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler
13:37 Yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'in oğlu da koronavirüse yakalandı
13:33 Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici
Neymar da eski Fenerbahçeli Max Kruse'ye özendi: Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum Neymar da eski Fenerbahçeli Max Kruse'ye özendi: Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum         
14:51
Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı         
14:20
Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi! Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!         
14:17
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar         
13:49
Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı         
12:46
Koronavirüs korkusu bu hale getirdi! Taksisine aldığı yolcu hayatını kabusa çevirdi Koronavirüs korkusu bu hale getirdi! Taksisine aldığı yolcu hayatını kabusa çevirdi         
12:03
Online toplantıda çıplak vekil şoku! Neye uğradıklarını şaşırdılar Online toplantıda çıplak vekil şoku! Neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:26
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler         
10:42
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı         
09:50
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 14:54:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei