Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 1.408,84 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,08 puan değer kazandı.

Dün 1.407,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,66 puan ve yüzde 0,26 kayıpla 1.404,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.400,49 ve en yüksek 1.412,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve hizmetler endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Odaş Elektrik, Petkim ve Ford Otomotiv oldu.

Altının onsu 1.771,10 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1980, sterlin/dolar paritesi 1,3780 ve dolar/yen paritesi 108,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,0600 liradan, avro 9,6610 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.771,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,55 yükselişle 66,90 dolardan işlem görüyor.