Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,15 azalışla 1.392,00 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,14 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.408,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,91 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 1.411,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.390,20, en yüksek ise 1.416,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,53, hizmetler endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 1,03 ve teknoloji endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükseldi, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Petkim, Garanti BBVA, Şişecam ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.789,0 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2040, sterlin/dolar paritesi 1,3900 ve dolar/yen paritesi 108,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,0780 liradan, avro 9,7240 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 1.789,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 66,3 dolardan işlem görüyor.