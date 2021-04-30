Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artışla 1.401,69 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,17 puan değer kazandı.

Dün 1.401,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,08 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 1.399,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.396,49 ve en yüksek 1.405,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükseldi, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Petkim ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.767,63 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2095, sterlin/dolar paritesi 1,3907 ve dolar/yen paritesi 108,92 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2600 liradan, avro 9,9880 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.767,63 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,07 düşüşle 67,10 dolardan işlem görüyor.