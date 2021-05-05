Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 artışla 1.419,33 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,08 puan değer kazandı.

Dün 1.416,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,58 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 1.420,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.409,33, en yüksek ise 1.423,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Petkim, Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Hektaş oldu.

Altının onsu 1.778 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2010, sterlin/dolar paritesi 1,3900 ve dolar/yen paritesi 109,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3520 liradan, avro 10,0330 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,02 azalışla 1.778 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 69,7 dolardan işlem görüyor.