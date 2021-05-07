Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 artışla 1.433,50 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,77 puan değer kazandı.

Dün 1.427,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,84 puan ve yüzde 0,48 yükselişle 1.434,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.430,68 ve en yüksek 1.437,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,11, teknoloji endeksi yüzde 1,49 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Koza Altın, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.820,19 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2079, sterlin/dolar paritesi 1,3920 ve dolar/yen paritesi 109,12 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2870 liradan, avro 10,0150 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.820,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,44 düşüşle 67,83 dolardan işlem görüyor.