Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 artışla 1.448,18 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,85 puan değer kazandı.

Çarşamba günü 1.441,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,78 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 1.449,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.445,61, en yüksek ise 1.454,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 0,73, teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükseldi, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA, Petkim, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.850,3 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2170 ve dolar/yen paritesi 109,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3690 liradan, avro 10,1880 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.850,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 68,5 dolardan işlem görüyor.