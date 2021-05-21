Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 artışla 1.458,45 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,63 puan değer kazandı.

Dün 1.449,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,62 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 1.456,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.454,22, en yüksek ise 1.460,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,80 ve teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Jantsa oldu.

Altının onsu 1.878,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2230, sterlin/dolar paritesi 1,4220 ve dolar/yen paritesi 108,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3670 liradan, avro 10,2345 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.878,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 yükselişle 65,7 dolardan işlem görüyor.