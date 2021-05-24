Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 azalışla 1.446,39 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,45 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.451,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,85 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.453,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.441,70, en yüksek ise 1.456,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 0,42 ve sanayi endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükseldi, 65'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, Petkim, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.880,6 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2220 ve dolar/yen paritesi 108,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3990 liradan, avro 10,2590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.880,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,5 artışla 67,9 dolardan işlem görüyor.