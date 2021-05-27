Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 azalışla 1.426,07 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,00 puan değer kaybetti.

Dün 1.427,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,52 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.426,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.420,13, en yüksek ise 1.428,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,07 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükseldi, 51'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Koza Altın İşletmeleri, Pegasus oldu.

Altının onsu 1.895,4 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2200 ve dolar/yen paritesi 109,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4440 liradan, avro 10,2980 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.895,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 azalışla 68,2 dolardan işlem görüyor.