Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 azalışla 1.417,94 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,12 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.422,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,03 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.423,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.417,94, en yüksek ise 1.427,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, teknoloji endeksi yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.903,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2190, sterlin/dolar paritesi 1,4180 ve dolar/yen paritesi 109,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5140 liradan, avro 10,3770 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.903,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 69,4 dolardan işlem görüyor.