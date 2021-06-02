Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 azalışla 1.424,80 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 azalışla 1.424,80 puana geriledi.

Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,24 puan değer kaybetti.

Dün 1.432,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,64 puan ve yüzde 0,81 değer kaybederek 1.420,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.418,77, en yüksek ise 1.430,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,95, teknoloji endeksi yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükseldi, 69'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Petkim, Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.896,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2180, sterlin/dolar paritesi 1,4150 ve dolar/yen paritesi 109,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6200 liradan, avro 10,5000 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.896,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 71,0 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:14 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

13:03 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu 12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:41 Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:03
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
12:41
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:26:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]