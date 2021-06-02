Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 azalışla 1.424,80 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,24 puan değer kaybetti.

Dün 1.432,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,64 puan ve yüzde 0,81 değer kaybederek 1.420,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.418,77, en yüksek ise 1.430,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,95, teknoloji endeksi yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükseldi, 69'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Petkim, Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.896,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2180, sterlin/dolar paritesi 1,4150 ve dolar/yen paritesi 109,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6200 liradan, avro 10,5000 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.896,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 71,0 dolardan işlem görüyor.