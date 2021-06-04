Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 1.430,62 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,48 puan değer kazandı.

Dün 1.428,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,77 puan ve yüzde 0,05 kazanımla 1.428,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.427,40 ve en yüksek 1.433,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.871,38 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2117, sterlin/dolar paritesi 1,4127 ve dolar/yen paritesi 110,11 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6910 liradan, avro 10,5260 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.871,38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,33 artarak 71,50 dolardan işlem görüyor.