Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 artışla 1.452,63 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,46 puan değer kazandı.

Dün 1.449,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,07 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 1.453,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.449,64, en yüksek ise 1.456,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,26 ve hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal Madencilik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.879,6 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2160, sterlin/dolar paritesi 1,4100 ve dolar/yen paritesi 109,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5360 liradan, avro 10,4010 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 1.879,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 72,1 dolardan işlem görüyor.