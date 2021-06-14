Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 1.462,05 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,19 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.460,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,70 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 1.466,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.457,62, en yüksek ise 1.468,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükseldi, 62'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Fenerbahçe, Yapı ve Kredi Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.857,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2120, sterlin/dolar paritesi 1,4090 ve dolar/yen paritesi 109,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3410 liradan, avro 10,1060 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,1 azalışla 1.857,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 73 dolardan işlem görüyor.