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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

22.06.2021 13:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 1.397,01 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 1.397,01 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,98 puan değer kaybetti.

Dün 1.398,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,36 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.402,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.394,25, en yüksek ise 1.404,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,18, teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,07, sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 38'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Bera Holding, Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.783,0 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3880 ve dolar/yen paritesi 110,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,7330 liradan, avro 10,3850 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,01 artışla 1.783,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 73,9 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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