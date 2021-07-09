Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 1.374,08 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,10 puan değer kazandı.

Dün 1.372,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,46 puan ve yüzde 0,11 artarak 1.374,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.371,53 ve en yüksek 1.381,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.804,81 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1857, sterlin/dolar paritesi 1,3799 ve dolar/yen paritesi 110,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6820 liradan, avro 10,2990 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.804,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,75 yükselişle 74,55 dolardan işlem görüyor.