Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalışla 1.374,39 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,89 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.378,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,35 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 1.378,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.372,88, en yüksek ise 1.382,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 1,21, teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükseldi, 71'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Petkim, Ereğli Demir Çelik, oldu.

Altının onsu 1.798,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1850, sterlin/dolar paritesi 1,3850 ve dolar/yen paritesi 110,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6390 liradan, avro 10,2430 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.798,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 azalışla 73,9 dolardan işlem görüyor.