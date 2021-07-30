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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

30.07.2021 13:24
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 azalışla 1.383,64 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 azalışla 1.383,64 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8 puan değer kaybetti.

Dün 1.391,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,38 puan ve yüzde 0,60 değer kaybederek 1.383,25 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.380,02, en yüksek ise 1.389,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükseldi, 68'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Karsan Otomotiv oldu.

Altının onsu 1.828,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3960 ve dolar/yen paritesi 109,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4160 liradan, avro 10,0100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,03 artışla 1.828,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 74,7 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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