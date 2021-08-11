Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 azalışla 1.424,73 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,74 puan değer kaybetti.

Dün 1.437,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,46 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.438,92 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.422,64, en yüksek ise 1.439,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, teknoloji endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 15'i yükseldi, 81'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Garanti BBVA, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.733,8 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,15, bileşik getirisi yüzde 18,97 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3810 ve dolar/yen paritesi 110,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6400 liradan, avro 10,1220 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.733,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,2 azalışla 69,8 dolardan işlem görüyor.