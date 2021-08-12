Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 artışla 1.428,09 puana yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,23 puan değer kazandı.

Dün 1.410,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,82 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 1.419,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.419,69, en yüksek ise 1.430,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,99, teknoloji endeksi yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükseldi, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Kardemir (D), Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Petkim oldu.

Altının onsu 1.752,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3860 ve dolar/yen paritesi 110,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5910 liradan, avro 10,1030 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.752,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 71,3 dolardan işlem görüyor.