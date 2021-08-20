Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 1.437,47 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,39 puan düşüş kaydetti.

Dün 1.439,86 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 0,24 puan ve yüzde 0,02 azalarak 1.439,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.434,13 ve en yüksek 1.444,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20 ve sanayi endeksi yüzde 0,25 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,28 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükseldi, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Koza Anadolu ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.782 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1671'den, sterlin/dolar paritesi 1,3610'dan ve dolar/yen paritesi 109,64'den işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5410 liradan, avro 9,9690 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,08 üzerinde 1.782 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,08 azalışla 65,6 dolar seviyelerinde bulunuyor.