Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 değer kazanarak 1.459,49 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,85 puan yükseliş kaydetti.

Cuma günü 1.444,63 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 10,28 puan ve yüzde 0,71 artarak 1.454,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.453,68 ve en yüksek 1.460,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,59, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 1,31 ve teknoloji endeksi yüzde 0,61 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükseldi, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Şişe ve Cam Fabrikaları, SASA Polyester, Türk Hava Yolları ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.788 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1723'ten, sterlin/dolar paritesi 1,3678'den ve dolar/yen paritesi 110,07'den işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4740 liradan, avro 9,9320 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,39 üzerinde 1.788 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,13 artışla 66,7 dolar seviyelerinde bulunuyor.