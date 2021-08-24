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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

24.08.2021 13:14
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 1.465,25 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 1.465,25 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,92 puan yükseliş kaydetti.

Dün 1.459,33 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 5,84 puan ve yüzde 0,40 artarak 1.465,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.463,91 ve en yüksek 1.467,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,95 artarken, teknoloji endeksi yüzde 0,20 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Vestel Beyaz Eşya oldu.

Altının onsu 1.804 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1733'ten, sterlin/dolar paritesi 1,3712'den ve dolar/yen paritesi 109,70'den işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4270 liradan, avro 9,8930 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,08 altında 1.804 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,42 artışla 69,2 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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