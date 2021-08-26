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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

26.08.2021 13:08
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 1.461,60 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 1.461,60 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,29 puan yükseldi.

Dün 1.453,30 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 2,70 puan ve yüzde 0,19 artarak 1.456,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.453,10 ve en yüksek 1.463,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 0,74 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Petkim, ASELSAN ve Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.785 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770'den, sterlin/dolar paritesi 1,3746'dan ve dolar/yen paritesi 110,14'ten işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3650 liradan, avro 9,8450 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,28 altında 1.785 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,27 azalışla 70,84 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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