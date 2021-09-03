Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,68 azalışla 1.469,06 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,06 puan değer kaybetti.

Dün 1.479,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,40 puan ve yüzde 0,09 artışla 1.480,53 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.467,29 ve en yüksek 1.482,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,71, teknoloji endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,25 ve hizmetler endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükseldi, 60'ı geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Bera Holding, Şişecam ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.813,93 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1871, sterlin/dolar paritesi 1,3839 ve dolar/yen paritesi 109,91 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3100 liradan, avro 9,8640 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.813,93 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,79 yükselişle 73,23 dolardan işlem görüyor.