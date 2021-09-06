Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazanarak 1.474,57 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,89 puan yükseldi.

Cuma günü 1.468,67 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 2,93 puan ve yüzde 0,20 artarak 1.471,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.469,67 ve en yüksek 1.478,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,31 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükseldi, 22'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri ve SASA Polyester oldu.

Altının onsu 1.825 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1860'tan, sterlin/dolar paritesi 1,3840'tan ve dolar/yen paritesi 109,90'dan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2970 liradan, avro 9,8410 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışın yüzde 0,16 altında 1.825 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,52 azalışla 71,97 dolar seviyelerinde bulunuyor.