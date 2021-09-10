Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 azalışla 1.449,93 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,74 puan değer kaybetti.

Dün 1.452,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,80 puan ve yüzde 0,19 yükselişle 1.455,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.449,39 ve en yüksek 1.457,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,58 gerilerken, mali endeks yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,31 ve sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükseldi, 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Kardemir (D) ve Ford Otomotiv oldu.

Altının onsu 1.797,4 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1838, sterlin/dolar paritesi 1,3872 ve dolar/yen paritesi 109,96 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4280 liradan, avro 9,9790 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.797,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 yükselişle 72,1 dolardan işlem görüyor.