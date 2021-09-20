Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,42 azalışla 1.399,26 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,17 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.419,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,98 puan ve yüzde 0,98 değer kaybederek 1.405,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.396,10, en yüksek ise 1.407,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 1,92, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve sanayi endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 4'ü yükseldi, 94'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.759,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3680 ve dolar/yen paritesi 109,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6630 liradan, avro 10,1440 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.759,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 azalışla 73,2 dolardan işlem görüyor.