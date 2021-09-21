Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 artışla 1.396,72 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,80 puan değer kazandı.

Dün 1.391,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,93 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.400,84 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.395,25, en yüksek ise 1.403,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Tüpraş, Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.767,5 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,08, bileşik getirisi yüzde 17,81 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3680 ve dolar/yen paritesi 109,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6430 liradan, avro 10,1500 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.767,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 74,1 dolardan işlem görüyor.