"Piyasalarda gün ortası" başlıklı haberimizin 3. paragrafında "rekor seviyeyi gördü" ifadesi sehven yazılmıştır. - Son Dakika

"Piyasalarda gün ortası" başlıklı haberimizin 3. paragrafında "rekor seviyeyi gördü" ifadesi sehven yazılmıştır.

21.12.2020 13:49

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 azalışla 1.392,54 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 azalışla 1.392,54 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,78 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.408,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 14,53 puan ve yüzde 1,03 kayıpla 1.393,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.383,42 oldu, en yüksek 1.401,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,20, hizmetler endeksi yüzde 1,30 ve sanayi endeksi yüzde 1,50 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükseldi, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.873,00 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2150, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 103,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6540 liradan, avro 9,3110 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.873,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 5,5 azalışla 49,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Piyasalarda gün ortası' başlıklı haberimizin 3. paragrafında 'rekor seviyeyi gördü' ifadesi sehven yazılmıştır. - Son Dakika Ekonomi


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