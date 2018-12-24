Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Sonu

Piyasalarda Gün Sonu

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 333,85 puan azalışla 91.526,90 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 333,85 puan azalışla 91.526,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 278,10 puan ve yüzde 0,30 artarak 92.138,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 332,37 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 92.193,12 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.515,62 puanı, en yüksek 92.435,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kaybıyla 91.526,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,79 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kaybederek 114.632,59 puandan kapandı. İşlem gören 538 hisse senedinin 167'si prim yaptı, 201'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.266,51 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.266,51 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,07 değer kazanarak 214 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2889 lira, satışta 5,3101 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2709 lira, satışta 5,2920 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,93'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1425, sterlin/dolar paritesi 1,2715, dolar/yen paritesi de 110,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,32 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:34 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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