Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,38 puan azalışla 90.974,79 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,38 puan azalışla 90.974,79 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 791,06 puan ve yüzde 0,87 artarak 91.793,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 98,56 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 91.100,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.762,84 puanı, en yüksek 91.911,56 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kaybıyla 90.974,79 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 0,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 150,10 puan ve yüzde 0,13 artarak 114.116,61 puandan kapandı. İşlem gören 538 hisse senedinin 133'ü prim yaptı, 225'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Koza Anadolu Metal ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.273,33 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.273,33 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyrederek 216 bin 500 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2852 lira, satışta 5,3064 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2795 lira, satışta 5,3006 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,01'den, bileşik getirisi de yüzde 19,91'den gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1426, sterlin/dolar paritesi 1,2673, dolar/yen paritesi de 110,67 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,74 dolardan işlem görüyor.

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