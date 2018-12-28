Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Sonu

Piyasalarda Gün Sonu

22 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 539,46 puan azalışla 90.435,33 puandan kapandı.

Piyasalarda Gün Sonu, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 539,46 puan azalışla 90.435,33 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 199,30 puan ve yüzde 0,22 artarak 91.174,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 281,15 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 91.255,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.107,39 puanı, en yüksek 91.495,36 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 90.435,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 1,25 ve sanayi endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 765,07 puan ve yüzde 0,67 azalarak 113.351,54 puandan kapandı. İşlem gören 541 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 204'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.278,76 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.278,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,28 azalışla 215 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2573 lira, satışta 5,2783 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2852 lira, satışta 5,3064 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,80'den, bileşik getirisi de yüzde 19,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1449, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 110,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,79 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:30 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu Şeyma Subaşı, Tatil İçin Gittiği Meksika'da Fransız DJ ile Sarmaş Dolaş Görüntülendi

16 Gündür Sırra Kadem Basan İremnur'un Cansız Bedeni Karlar Arasında Bulundu Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 18:52:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Sonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]