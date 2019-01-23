Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Sonu

Piyasalarda Gün Sonu

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 463,94 puan artışla 100.141,04 puandan kapandı.

Piyasalarda Gün Sonu, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 463,94 puan artışla 100.141,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 60,41 puan ve yüzde 0,06 artarak 99.737,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 90,25 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 99.767,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.059,93 puanı, en yüksek 100.488,14 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazanarak 100.141,04 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,11, teknoloji endeksi yüzde 1,48 ve sanayi endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 468,22 puan ve yüzde 0,37 artarak 126.442,15 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 209'u prim yaptı, 149'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.279,85 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.279,85 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,70 azalışla 219 bin 450 lira oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3105 lira, satışta 5,3317 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3417 lira, satışta 5,3631 lira olarak belirlemişti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1370, sterlin/dolar paritesi 1,3062, dolar/yen paritesi de 109,83 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,62 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:21 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kerç Boğazı'ndaki Faciada Ölen Genç, Bedelli Askerlik İçin 20 Gün Önce Gemide İşe Başlamış Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı

Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 19:36:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Sonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]