Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Sonu

Piyasalarda Gün Sonu

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,13 puan artışla 101.801,42 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,13 puan artışla 101.801,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 348,59 puan ve yüzde 0,34 artarak 102.122,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 186,97 puan ve yüzde 0,18 değer kaybederek 101.587,32 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.199,61 puanı, en yüksek 102.319,92 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kazanarak 101.801,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12 değer kaybetti, hizmetler endeksi yatay kapandı, teknoloji endeksi yüzde 0,40 ve sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 146,28 puan ve yüzde 0,11 azalarak 128.276,41 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 180'i prim yaptı, 175'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.294,32 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.294,32 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,02 azalışla 217 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2604 lira, satışta 5,2815 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2703 lira, satışta 5,2914 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1381, sterlin/dolar paritesi 1,3120, dolar/yen paritesi de 109,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,43 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:24 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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