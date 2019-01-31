Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,23 puan azalışla 104.074,22 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,23 puan azalışla 104.074,22 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi, güne 1.288,64 puan ve yüzde 1,24 artarak 105.478,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.353,00 puan ve yüzde 1,30 değer kazanarak 105.542,45 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.408,84 puanı, en yüksek 105.930,24 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybederek 104.074,22 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 1,87 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,13, mali endeks yüzde 0,07 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 109,39 puan ve yüzde 0,08 azalarak 131.194,38 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 169'u prim yaptı, 197'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN, Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.323,68 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.323,68 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalarak 221 bin 500 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2073 lira, satışta 5,2281 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2744 lira, satışta 5,2955 lira olarak belirlemişti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1475, sterlin/dolar paritesi 1,3107, dolar/yen paritesi de 108,74 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,47 dolardan işlem görüyor.

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