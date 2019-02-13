Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Sonu

Piyasalarda Gün Sonu

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.116,65 puan azalışla 101.645,82 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.116,65 puan azalışla 101.645,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 576,53 puan ve yüzde 0,56 artarak 104.338,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 861,17 puan yüzde 0,83 azalarak 102.901,29 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.645,82 puanı, en yüksek 104.455,10 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 değer kaybederek 101.645,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,77, teknoloji endeksi yüzde 1,42, sanayi endeksi yüzde 1,81, hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.603,23 puan ve yüzde 1,99 azalarak 127.934,30 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 85'i prim yaptı, 293'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.317,02 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.317,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 221 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2392 lira, satışta 5,2602 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2601 lira, satışta 5,2812 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1298, sterlin/dolar paritesi 1,2900, dolar/yen paritesi de 110,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,84 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:33 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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