Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 229,15 puan artışla 101.971,29 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 229,15 puan artışla 101.971,29 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi, güne 248,23 puan ve yüzde 0,24 artarak 101.990,37 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 616,25 puan ve yüzde 0,61 artarak 102.358,39 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.618,10 puanı, en yüksek 102.542,96 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanarak 101.971,29 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 0,92, hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.





BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,03 puan ve yüzde 0,01 azalarak 128.163,21 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 221'i prim yaptı, 142'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Türk Telekom, İş Bankası (C) ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.344,32 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.344,32 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 229 bin 400 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2927 lira, satışta 5,3139 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3015 lira, satışta 5,3227 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,87'den, bileşik getirisi de yüzde 18,67'den gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1339, sterlin/dolar paritesi 1,3027, dolar/yen paritesi de 110,83 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,30 dolardan işlem görüyor.

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