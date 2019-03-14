Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Sonu

Piyasalarda Gün Sonu

53 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 235,72 puan artışla 102.432,29 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 235,72 puan artışla 102.432,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 101,64 puan ve yüzde 0,10 artarak 102.298,21 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 405,88 puan ve yüzde 0,40 artarak 102.602,45 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.009,57 puanı, en yüksek 102.785,75 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanarak 102.432,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,92, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.


BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 221,85 puan ve yüzde 0,17 artarak 128.627,08 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 129'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Akbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.295,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.295,85 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 228 bin lira oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4579 lira, satışta 5,4798 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4485 lira, satışta 5,4703 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,21'den, bileşik getirisi de yüzde 19,04'ten gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1305, sterlin/dolar paritesi 1,3271, dolar/yen paritesi de 111,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,39 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:58 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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