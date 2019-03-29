Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.663,85 puan artışla 93.784,18 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.663,85 puan artışla 93.784,18 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 378,70 puan ve yüzde 0,41 artarak 92.499,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 682,75 puan ve yüzde 0,74 artarak 92.803,08 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.904,36 puanı, en yüksek 94.246,97 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazanarak 93.784,18 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,07, teknoloji endeksi yüzde 2,99, hizmetler endeksi yüzde 0,64, sanayi endeksi ise yüzde 0,80 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.107,94 puan ve yüzde 1,83 artarak 117.550,17 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 314'ü prim yaptı, 70'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.294,17 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.294,17 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 235 bin lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6245 lira, satışta 5,6470 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5384 lira, satışta 5,5606 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,84'ten gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1226, sterlin/dolar paritesi 1,3005 dolar/yen paritesi de 110,89 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,82 dolardan işlem görüyor.

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