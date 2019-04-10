Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Sonu

Piyasalarda Gün Sonu

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.120,28 puan azalışla 97.015,02 puandan kapandı.

Piyasalarda Gün Sonu, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.120,28 puan azalışla 97.015,02 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi, güne 269,38 puan ve yüzde 0,27 artarak 98.404,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 289,70 puan ve yüzde 0,30 azalarak 97.845,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.912,48 puanı, en yüksek 98.456,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kaybederek 97.015,02 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 1,45, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi de yüzde 1,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.506,91 puan ve yüzde 1,22 azalarak 121.584,02 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 251'i geriledi. Halkbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.307,67 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.307,67 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 238 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6687 lira, satışta 5,6914 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6536 lira, satışta 5,6763 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,6'den, bileşik getirisi de yüzde 21,74'ten gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,3082 dolar/yen paritesi de 110,91 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,39 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:25 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:18:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Sonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]