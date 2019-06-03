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Piyasalarda gün sonu

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili öncesinde 244,09 puan değer kaybederek 90.345,63 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili öncesinde 244,09 puan değer kaybederek 90.345,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 254,15 puan ve yüzde 0,28 azalarak 90.335,58 puandan başladı. Cuma gününe kadar sürecek bayram tatili öncesinde saat 12.40'a kadar gerçekleştirilen işlemlerde en düşük 89.819,98 puanı, en yüksek 90.867,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 90.345,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,65 düşüş kaydederken, hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 352,46 puan ve yüzde 0,31 azalarak 112.987,29 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 174'ü prim yaptı, 162'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koza Anadolu Metal ve Turkcell bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.314,20 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.40 itibarıyla 1.314,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 25,37'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 12.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 108,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,80 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:49 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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