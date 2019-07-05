Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 252,58 puan artışla 99.634,78 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 252,58 puan artışla 99.634,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 45,42 puan ve yüzde 0,05 artarak 99.427,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 560,71 puan ve yüzde 0,56 artışla 99.942,91 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.261,94 puanı, en yüksek 100.447,49 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazanarak 99.634,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,94 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 370,42 puan ve yüzde 0,30 artarak 125.386,44 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 207'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.395,73 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.395,73 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 255 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5968 lira, satışta 5,6192 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5895 lira, satışta 5,6119 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,02'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1210, sterlin/dolar paritesi 1,2500, dolar/yen paritesi de 108,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,39 dolardan işlem görüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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