Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 901,11 puan artışla 103.457,26 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 901,11 puan artışla 103.457,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 253,60 puan ve yüzde 0,25 artarak 102.809,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 389,34 puan ve yüzde 0,38 azalışla 102.166,81 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.769,31 puanı, en yüksek 103.457,26 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kazanarak 103.457,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 1,17 ve hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.214,83 puan ve yüzde 0,94 artarak 130.744,56 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 152'si prim yaptı, 202'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.422,95 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.422,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 262 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7095 lira, satışta 5,7324 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6744 lira, satışta 5,6971 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,22'den, bileşik getirisi de yüzde 17,96'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1142, sterlin/dolar paritesi 1,2492, dolar/yen paritesi de 108,09 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,15 dolardan işlem görüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:36 Kaynak: AA
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